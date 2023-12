Hansard Global Aktie: Geht es jetzt los?

Der Aktienkurs von Hansard Global hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Finanzsektor als überdurchschnittlich gut erwiesen. Mit einer Rendite von 15,13 Prozent liegt das Unternehmen um mehr als 20 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Versicherungsbranche, die eine mittlere Rendite von 0,44 Prozent erzielte, schnitt Hansard Global mit 14,69 Prozent deutlich besser ab. Diese starke Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Hansard Global-Aktie bei 45,78 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 43 GBP deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 45,08 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Hansard Global auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Hansard Global-Aktie beträgt 64, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Tage liegt mit 54,9 in einem neutralen Bereich. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Hansard Global aktuell eine Dividendenrendite von 9,89 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,99 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Versicherungsbranche beträgt +4, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.