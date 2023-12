Hansa Biopharma AB Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Hansa Biopharma: Analyse der Anlegerstimmung und technischen Indikatoren

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung spiegeln das langfristige Stimmungsbild von Hansa Biopharma wider. Die Aktie hat in den vergangenen Monaten eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Hansa Biopharma liegt bei 44,44 Punkten und der RSI25 bei 50,25 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs von Hansa Biopharma am letzten Handelstag bei 26,2 SEK lag, was einem Rückgang von 34,84 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Schlusskurs in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt führt jedoch zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen derzeit keine klare Richtung, obwohl in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Hansa Biopharma bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.