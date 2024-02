Hansa Biopharma AB Aktie: Ruhig bleiben!

Die Einschätzung einer Aktie hängt nicht nur von harten Fakten, sondern auch von weichen Faktoren wie dem Sentiment und dem Buzz in der Kommunikation im Netz ab. In Bezug auf Hansa Biopharma hat die Diskussionsintensität in den letzten Monaten die übliche Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Hansa Biopharma als neutral bewertet.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich eine schlechte Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 34,1 SEK lag, was einem Unterschied von -9,09 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs über dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer guten Bewertung führt. Daher wird die Hansa Biopharma-Aktie insgesamt neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine schlechte Bewertung für einen Zeitraum von 7 Tagen, während für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Insgesamt führt dies zu einer schlechten Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer guten Einstufung führt. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Daher erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine gute Einstufung für Hansa Biopharma.