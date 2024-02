Hansa Biopharma AB Aktie: Jetzt ist alles möglich

Der Relative Stärke-Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI der Hansa Biopharma liegt bei 93,85, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 52,7 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hansa Biopharma-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 37,09 SEK lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 32,96 SEK, was einem Rückgang von 11,14 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der derzeit bei 31,16 SEK liegt, was über dem letzten Schlusskurs (+5,78 Prozent) liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik von Hansa Biopharma.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz, spielen ebenfalls eine Rolle. Bei Hansa Biopharma gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine deutlichen Veränderungen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionen über Hansa Biopharma in den sozialen Medien geben Aufschluss über die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger. In den letzten beiden Wochen gab es überwiegend positive Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Ansicht, dass die Aktie von Hansa Biopharma in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.