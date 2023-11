Hans Schneider von der Schneider Marketing GmbH: Solvente Käufer und hochwertige Objekte für Immobilienmakler und -unternehmer in Frankfurt und Umgebung

Regensburg (ots) -Immobilienmakler und -unternehmer sehen sich fortlaufend mit der Herausforderung konfrontiert, neue Objekte zu akquirieren und zu vertreiben. Doch trotz intensiver Bemühungen werden sie immer wieder von denselben Schwierigkeiten ausgebremst, weiß Hans Schneider, der Gründer und Geschäftsführer der Schneider Marketing GmbH, einer Performance Marketing Agentur, die sich auf den Immobilienmarkt in Frankfurt und im Frankfurter Umland spezialisiert hat. Mit neuester Software und künstlicher Intelligenz gelingt es dem Immobilienexperten zuverlässig, sowohl lukrative Objekte als auch solvente Käufer für seine Kunden zu generieren. Wie er dabei vorgeht, erfahren Sie im Folgenden.Auf dem deutschen Immobilienmarkt ist keine Besserung in Sicht. Attraktive Objekte sind einerseits nur knapp verfügbar. Andererseits gestaltet sich die Suche nach solventen Käufern, die die aktuellen Immobilienkosten tragen können, zunehmend schwierig. Mit den Immobilienmaklern und -unternehmern gibt es zwei große Kundengruppen, die aktuell vor zahlreichen Herausforderungen stehen. Auf der Suche nach neuen Objekten stoßen sie immer wieder auf Eigentümer, die eine Zusammenarbeit ablehnen, weil sie glauben, den Verkauf allein besser bewältigen zu können. Hinzu kommen Eigentümer mit unrealistischen Preisvorstellungen, die nicht verhandlungsbereit sind. Auch das Vermarkten von Immobilienprojekten bringt eigene Herausforderungen mit sich, die wertvolle Zeit und Energie kosten: Es kann vorkommen, dass nur wenige qualifizierte Anfragen über Onlineportale eingehen. Hinzu kommt die allgemeine Marktzurückhaltung von Käufern und Investoren. "Die Schwierigkeiten bei der Akquise von Objekten und dem Verkauf von Immobilienprojekten können schwerwiegende Auswirkungen auf das Geschäft haben - so zum Beispiel ein eingeschränktes Wachstum", erklärt Hans Schneider, Gründer und Geschäftsführer der Schneider Marketing GmbH. "Das wiederum hindert Immobilienmakler und -unternehmer daran, in die Region zu investieren, um die eigene Sichtbarkeit zu steigern.""Genau hier setzen wir an", fährt der Immobilienexperte fort. "Mithilfe von künstlicher Intelligenz schaffen wir es, die gewünschte Zielgruppe zu identifizieren und sie zu Kunden zu machen." Mit seiner auf die Immobilienbranche spezialisierten Performance Marketing Agentur hat es sich Hans Schneider zur Aufgabe gemacht, Immobilienmakler und -unternehmer in Frankfurt und Umgebung dabei zu unterstützen, gezielt qualifizierte Objekte und solvente Käufer zu akquirieren. Auf Grundlage innovativer Methoden und individueller Strategien gelingt es ihm regelmäßig, beeindruckende Erfolge für seine Kunden zu erzielen. Vorrangig setzt er zu diesem Zweck auf Google und Facebook. Seine Kunden profitieren zu jeder Zeit von seiner langjährigen Erfahrung und tiefgreifenden Expertise, die er in den vergangenen Jahren aufbauen konnte.Schneider Marketing GmbH: Zwei Zielgruppen im FokusDie Dienstleistung der Schneider Marketing GmbH richtet sich an zwei Zielgruppen. Erstens an Immobilienunternehmer in Frankfurt und im Frankfurter Umland, die aufgrund der aktuellen Marktsituation vor der Herausforderung stehen, geeignete Käufer mit genügend Eigenkapital für ihre Objekte zu finden. Zweitens an Immobilienmakler, die Schwierigkeiten haben, attraktive Objekte zu akquirieren. Besonders wertvoll sind für diese Gruppe Eigentümer gut verkäuflicher Objekte, die realistische Preisvorstellungen haben. Die Performance Marketing Agentur bietet gezielte Lösungen, um solche Verkäufer über Plattformen wie Google oder Facebook zu erreichen.Wie die Zusammenarbeit mit Hans Schneider abläuftDie Zusammenarbeit mit der Schneider Marketing GmbH beginnt mit einem einführenden Beratungsgespräch, in dem geprüft wird, inwieweit Unterstützung möglich ist. Bei positiver Prüfung folgt ein Strategiegespräch, in dem eine individuelle Strategie entwickelt wird, die stets auf die persönlichen Ziele des Kunden zugeschnitten ist. Anschließend erfolgt ein strategisches und technisches Onboarding, das die Einrichtung der gesamten IT-Infrastruktur beinhaltet. Etwa vier Wochen werden benötigt, um Webseiten aufzubauen und Accounts einzurichten. Erst bei Zustimmung des Kunden geht die aktive Werbephase los, in deren Rahmen Leads generiert und überprüft werden. Die Zusammenarbeit erstreckt sich in der Regel über sechs Monate, wobei sich in den meisten Fällen eine langfristige Partnerschaft daraus entwickelt.Die Erfolgsbilanz der Schneider Marketing GmbH spricht für sich: Aktuell zeigt sich, dass die Gewinnung solventer Käufer sowie die Akquise von Immobilien in Frankfurt und Umland äußerst positiv verlaufen. "Etwa jeder fünfte Kontakt führt zu einem Vor-Ort-Termin, wobei ungefähr jeder zweite Termin in einem erfolgreichen Auftrag resultiert", berichtet Hans Schneider. "Unsere Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, lohnt sich also definitiv."Schneider Marketing GmbH: Führende Werbeagentur auf ErfolgskursHans Schneider hegt beeindruckende Visionen für die Zukunft: Obwohl die Schneider Marketing GmbH bereits in der Immobilienbranche als erfolgreiche Werbeagentur glänzt, ist das erst der Anfang. Zusätzlich arbeitet er an einer innovativen CRM-Software, die speziell auf die Anforderungen des Immobilienmarktes zugeschnitten ist. Sie soll innerhalb der kommenden Jahre auf den Markt gebracht werden. Die Zukunft der Schneider Marketing GmbH verspricht also vielversprechend zu sein.