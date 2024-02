Hans Energy Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig einen Kursrückgang sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Hans Energy liegt der RSI7 aktuell bei 77,78 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 hingegen zeigt, dass Hans Energy weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Hans Energy in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung hat Hans Energy eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hans Energy mit einem Wert von 72,9 deutlich höher als der Branchendurchschnitt von 13,87. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen überbewertet ist, weshalb der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft wird.