Hans Energy Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Dividende von Hans Energy steht derzeit in einem Verhältnis von 0 zum Aktienkurs. Dies führt zu einer negativen Differenz von -8,68 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Hans Energy aktuell 0,21 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,196 HKD aufweist. Dies führt zu einer Distanz von -6,67 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit bei 0,19 HKD, was die Aktie mit einem Abstand von +3,16 Prozent zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Gesamtnote lautet daher "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor weist Hans Energy eine Rendite von 3,89 Prozent auf, was mehr als 10 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnet eine mittlere Rendite von -5,88 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Hans Energy mit 9,77 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Hans Energy als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7-Wert liegt bei 75, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 41,67 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.