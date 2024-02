Hanover Insurance Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Diskussionen rund um Hanover Insurance auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen häufen sich insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Aktie von Hanover Insurance wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Hanover Insurance-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hanover Insurance vor. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 147 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 8,18 Prozent erzielen, da sie derzeit 135,88 USD kostet. Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Gut".

Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Hanover Insurance liegt mit einem Wert von 32 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was einem Abstand von 23 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Versicherung" von 41 entspricht. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Hanover Insurance-Aktie ein Durchschnitt von 117,06 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 135,88 USD (+16,08 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 127,06 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+6,94 Prozent), weshalb die Hanover Insurance-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält Hanover Insurance somit für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

