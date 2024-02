Hanover Insurance Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Hanover Insurance betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 37,6 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 33,57 eine "Neutral"-Einstufung an.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild von Hanover Insurance zu. Die Aktie hat in letzter Zeit nur wenig Aktivität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Auch die Stimmung auf sozialen Plattformen wurde von Analysten betrachtet. Die Kommentare und Befunde waren neutral, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Hanover Insurance in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,23 Prozent. Die "Versicherung"-Branche verzeichnete im Durchschnitt einen Anstieg von 15,9 Prozent, was zu einer Underperformance von -23,13 Prozent für Hanover Insurance führt. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 4,31 Prozent hatte, lag Hanover Insurance 11,54 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.