Hanover Insurance Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Analysten haben in den letzten 12 Monaten eine positive Einschätzung für die Hanover Insurance abgegeben. Das Rating "Gut" wurde einmal vergeben, "Neutral" ebenfalls einmal, und "Schlecht" kein einziges Mal. Langfristig erhält der Titel somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine Updates seitens der Analysten. Der aktuelle Kurs der Hanover Insurance liegt bei 126,98 USD. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 15,77 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 147 USD festgelegt, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Im Vergleich zur "Versicherung"-Branche hat die Hanover Insurance in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,03 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 36,7 Prozent gestiegen sind. Somit bedeutet dies eine Underperformance von -30,67 Prozent. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei 12,88 Prozent im letzten Jahr, wobei die Hanover Insurance 6,85 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über die Hanover Insurance in den sozialen Medien, was zu einem negativen Stimmungsbarometer führt. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über die Hanover Insurance unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung und Kommentare in den sozialen Medien können auch Einfluss auf den Aktienkurs haben. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare zu Hanover Insurance neutral waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.