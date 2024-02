Hanover Insurance Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Bei der Hanover Insurance ergibt sich laut der gezahlten Dividende und dem aktuellen Kurs eine Dividendenrendite von 2,74 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,8 % wird diese Rendite als niedrig eingestuft, was einer Differenz von 1,06 Prozentpunkten entspricht und somit als "Schlecht" bewertet wird.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Hanover Insurance-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 116,88 USD angegeben. Der aktuelle Schlusskurs von 135,73 USD weicht somit um +16,13 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs mit 126,7 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was eine Abweichung von +7,13 Prozent bedeutet und somit ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hanover Insurance-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, mit einem aktuellen Wert von 20 für die letzten 7 Tage und 26,08 für die letzten 25 Handelstage. Beide Werte führen zu einer Bewertung als "Gut".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse ergibt sich eine Performance von -7,23 Prozent für Hanover Insurance in den letzten 12 Monaten. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt um 15,65 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -22,88 Prozent für Hanover Insurance bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt Hanover Insurance mit einer Unterperformance von 151544,82 Prozent unter dem Durchschnittswert von 151537,59 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.