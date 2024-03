Hannover Rück legt kräftig zu: Anleger dürfen sich über saftige Dividendenerhöhung freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Hannover Rück plant, höheren Gewinn mit Aktionären zu teilen: Dividendenausschüttung soll steigen.

In einem Jahr voller Herausforderungen und Chancen hat die Hannover Rück, einer der führenden Rückversicherer weltweit, eine bemerkenswerte finanzielle Performance hingelegt. Das Unternehmen kündigte eine deutliche Erhöhung der Dividende für das vergangene Jahr an, ein klares Signal des Vertrauens in seine robuste Geschäftsentwicklung und eine Geste der Wertschätzung gegenüber den Aktionären. Für das Jahr 2023 wird die Dividende auf 7,20 Euro je Aktie angehoben, von 6,00 Euro im Vorjahr, was sowohl eine Basisdividende von 6,00 Euro als auch eine Sonderdividende von 1,20 Euro umfasst. Diese Ankündigung übertraf die Erwartungen der Analysten, die mit einer Gesamtdividende von 6,77 Euro gerechnet hatten.

Die beeindruckende Steigerung der Dividende spiegelt den enormen Gewinnsprung des Unternehmens wider, von 0,8 Milliarden Euro im Vorjahr auf 1,8 Milliarden Euro in 2023. Ein signifikanter Teil dieses Erfolgs ist auf einen positiven Steuereffekt zurückzuführen, was die finanzielle Resilienz und operative Exzellenz des Konzerns unterstreicht.

Parallel dazu passte die Hannover Rück ihre Dividendenpolitik an, mit dem Versprechen, die Basisdividende jährlich zu steigern, weg von der bisherigen Praxis, diese mindestens auf dem Niveau des Vorjahres zu halten. Diese Strategie untermauert das Engagement des Unternehmens, überschüssiges Kapital in Form von Sonderdividenden an seine Aktionäre zurückzugeben, und demonstriert eine klare Ausrichtung auf langfristige Wertschöpfung.

Einen persönlichen Wechsel gab es auch an der Spitze des Unternehmens zu verzeichnen: Michael Pickel, ein langjähriges Vorstandsmitglied, verabschiedet sich zum Jahresende in den Ruhestand. Pickel, der seit dem Jahr 2000 im Vorstand aktiv war und dort insbesondere für die Schaden-Rückversicherung in Deutschland verantwortlich zeichnete, hat maßgeblich zum Erfolg des Konzerns beigetragen. Sein Nachfolger, Thorsten Steinmann, wechselt von der Swiss Re zur Hannover Rück und tritt zum 1. September seine neue Rolle im Vorstand an. Ab Beginn des Jahres 2025 wird Steinmann den Vorstandsvorsitz der E+S Rück übernehmen, der für das Deutschlandgeschäft zuständigen Tochtergesellschaft, und weitere Verantwortlichkeiten für Märkte in Kontinentaleuropa im Mutterkonzern übernehmen.

Diese Entwicklungen zeigen, dass die Hannover Rück auf einem soliden Fundament steht und bereit ist, die Weichen für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft zu stellen. Mit einer angepassten Dividendenpolitik, die auf nachhaltiges Wachstum ausgerichtet ist, und einer frischen Führung, die bereit ist, neue Horizonte zu erkunden, geht das Unternehmen gestärkt und zuversichtlich in das kommende Geschäftsjahr.

Nachricht im Orginal