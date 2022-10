Hannover Rück: Trotz Katastrophen, Krieg und Pandemie krisenresistent

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, in stürmischen Börsenzeiten wie diesen suchen viele Anleger schlicht und einfach Sicherheit. Einen „Fels in der Brandung”, dem das aktuelle Marktsentiment nur wenig anhaben kann. So ein Unternehmen ist der Champion Hannover Rück, der aufgrund seiner langfristig hohen Anlagequalität, einer Zehn-Jahres-Performance von im Mittel +10,5%...