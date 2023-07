Hannover Rueck: Potenzial von fast 4% zur aktuellen Bewertung - Aktie laut Analysten unterbewertet

Die Aktien von Hannover Rueck notieren nach Ansicht von Experten derzeit nicht zum fairen Wert. Demnach beträgt das wahre Kursziel des Unternehmens 201,96 EUR, was einem Plus von +3,84% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

• Am Finanzmarkt legte Hannover Rueck zuletzt um +0,49% zu

• Das Rating “Guru-Rating” wurde auf 3,72 erhöht

• Laut Bankanalysten ist die Mehrheit optimistisch gestimmt und empfiehlt einen Kauf

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete die Aktie insgesamt ein Plus von +2,18%. Die Stimmung am Markt scheint somit vergleichsweise positiv zu sein.

Sieben Analysten sind sich einig und raten zum Kauf der Hannover Rueck-Aktien. Weitere sieben Fachleute stimmen optimistisch ab und bewerten das Unternehmen als kaufenswert. Acht weitere Experten geben die Empfehlung “halten”. Lediglich drei Analysten...