Hannover Rueck: Potenzial von +7,80%

Die Hannover Rueck-Aktie wird derzeit laut Analysten falsch bewertet und das wahre Kursziel liegt um +7,80% vom aktuellen Kurs entfernt.

• Hannover Rueck: Die Aktie sank am 07.07.2023 um -0,05%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 201,96 EUR

• Das Guru-Rating beträgt nun 3,72 nach zuvor 3,72

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Hannover Reuck-Aktie an der Börse einen Rückgang von lediglich -0,05%. Doch in den letzten fünf Handelstagen hat sie insgesamt rund -3,65% an Wert verloren. Der Markt scheint also gegenwärtig relativ pessimistisch.

Es ist unklar ob die Bankanalysten eine solche Entwicklung erwartet hatten oder nicht. Allerdings ist ihre Stimmungslage eindeutig.

Laut Durchschnittswerten haben Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie von Hannover Rueck bei 201,96 EUR prognostiziert. Wenn sie damit...