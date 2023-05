Hannover Rueck: Potenzial von +3,76% laut Analysten

Die Aktie von Hannover Rueck hat am Finanzmarkt in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt um +0,53% zugelegt. Dennoch sehen einige Bankanalysten das wahre Kursziel bei 195,84 EUR und eröffnen damit Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +3,76%. Das Guru-Rating bleibt dabei unverändert bei 3,72.

• Hannover Rueck legte am 10.05.2023 um -1,18% zu.

• Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 195,84 EUR.

• Von sieben Analysten wird die Aktie als starker Kauf empfohlen.

Trotz einer schwachen Trendentwicklung sind sieben Analysten optimistisch und setzen auf einen “Kauf” der Hannover Rueck-Aktie. Acht Experten bewerten die Wertpapiere neutral mit “halten”. Drei Analysten halten jedoch nach wie vor an ihrem Standpunkt fest und sprechen sich für einen “Verkauf” aus. Die positive Einschätzung lässt darauf schließen, dass...