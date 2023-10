Hannover Rueck: Mittelfristiges Kursziel bei 206,04 EUR - Potenzieller Gewinn von fast einem Prozent

Die Aktie von Hannover Rueck hat gestern eine positive Kursentwicklung in Höhe von +0,29% hingelegt. In den letzten fünf Handelstagen konnte insgesamt ein Zuwachs von +0,87% verzeichnet werden. Trotzdem geben Bankanalysten an, dass die Aktie momentan nicht korrekt bewertet ist und sehen das mittelfristige Kursziel bei 206,04 EUR.

Wenn sich diese Einschätzung bewahrheitet, könnte dies für Anleger einen potenziellen Gewinn in Höhe von fast einem Prozent bedeuten (-0,99%). Jedoch teilen nicht alle Analysten diese Meinung aufgrund der jüngsten neutralen Kursentwicklung.

Aktuell empfehlen sieben Analysten den Kauf der Hannover Rueck Aktie und sechs haben ein “Kauf”-Rating vergeben. Sieben Experten positionieren sich als “halten” und vier halten die Aktionäre zum Verkauf an. Von allen Bewertungen sind jedoch noch über die Hälfte...