Hannover Rueck: Kursziel von 206,04 EUR laut Analysten

Am gestrigen Tag verzeichnete Hannover Rueck eine marginale Kursentwicklung von -0,05%, was in den letzten fünf Handelstagen einer neutralen Tendenz entspricht. Die aktuelle Einschätzung der Bankanalysten sieht jedoch ein mittelfristiges Kursziel bei 206,04 EUR und somit ein mögliches Risiko für Investoren von -0,61%.

Insgesamt sind die Meinungen zur Aktie ausgewogen verteilt: Während sieben Experten einen Kauf empfehlen und sechs zuversichtlich auf “halten” setzen, sprechen sich vier Analysten nach wie vor für einen Verkauf aus. Das Guru-Rating bleibt mit 3,67 konstant.

Zusammengefasst lässt sich sagen: Bei einem aktuellen Anteil von +54,17% optimistischer Analysteneinschätzungen und dem Zielkurs von 206,04 EUR ist die Hannover Rueck-Aktie interessant – wenn auch nicht unumstritten.