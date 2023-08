Hannover Rueck: Kursziel von 199,92 EUR ist in Reichweite

Die Aktie von Hannover Rueck hat laut Analysten eine falsche Bewertung. Das aktuelle Kursziel liegt +3,88% über dem aktuellen Preis.

• Am 09.08.2023 verzeichnete Hannover Rueck -0,52%

• Das mittelfristige Ziel für Hannover Rueck beläuft sich auf 199,92 EUR

• Das Guru-Rating für Hannover Rueck bleibt mit 3,71 unverändert

Am Vortag zeigte die Aktie von Hannover Rueck am Markt einen Rückgang um -0,52%. Somit addieren sich die Resultate der vergangenen fünf Handelstage oder einer vollständigen Handelswoche zu einem Plus von +0,81%. Derzeit scheint der Markt relativ neutral gestimmt zu sein.

Ob diese Entwicklung vom Bankensektor erwartet wurde? Die Stimmung jedenfalls ist klar.

Das gegenwärtige Kursziel für das Unternehmen beträgt 199,92 EUR.

