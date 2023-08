Hannover Rueck: Kursziel bei 199,92 EUR

Am gestrigen Tag stieg die Aktie von Hannover Rück am Finanzmarkt um +0,43%. Insgesamt betrug der Anstieg in den letzten fünf Handelstagen +1,46%, was auf eine relativ optimistische Stimmung hindeutet.

Die Analysten sind sich einig und sehen das wahre Kurspotenzial derzeit nicht ausgeschöpft. Das mittelfristige Kursziel von Hannover Rueck liegt bei 199,92 EUR (+1,23% vom aktuellen Wert entfernt). Auch das Guru-Rating bleibt stabil mit 3,71.

Konkret raten momentan sieben Bankanalysten zum Kauf der Aktie von Hannover Rueck. Sechs weitere Experten teilen diese Einschätzung und empfehlen ebenfalls einen Kauf. Acht Analysten bewerten die Aktie als “halten”. Lediglich drei Experten sprechen sich für einen Verkauf aus.

Insgesamt betrachtet ist also mehr als die Hälfte (54,17%) aller Analystinnen und Analysten noch immer...