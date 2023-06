Hannover Rueck: Kursziel bei 197,57 EUR

Die Hannover Rück-Aktie wird derzeit von Experten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 197,57 EUR, was einer Rendite von -2,53% entspricht.

• Am 31.05.2023 legte die Hannover Rueck um +0,50% zu

• Guru-Rating für Hannover Rueck bleibt unverändert bei 3,72

Gestern konnte die Hannover Rueck-Aktie am Markt einen Anstieg von +0,50% verzeichnen und in den letzten fünf Handelstagen sogar eine positive Entwicklung von insgesamt +4,08%. Dies zeigt ein gewisses Maß an Optimismus im Markt.

Obwohl das Kursziel der Aktie aktuell bei 197,57 EUR liegt und somit eine Rendite von -2,53% verspricht, teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung. Während sieben Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere sieben Analysten optimistisch aber nicht euphorisch sind und ebenfalls zum Kauf raten...