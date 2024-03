Hannover Rück, BMW, Porsche SE: DAX-Ausblick

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Der DAX (WKN: 846900) setzt seinen Gipfelsturm fort und hat in der vergangenen Woche erstmals Kurse von mehr als 18.000 Punkten erreicht. Die neue Bestmarke liegt bei 18.039 Punkten. Auf Wochensicht ergab sich ein Plus von rund 80 Punkten bzw. +0,69% auf 17.936 Punkte. Geht die Rallye in dieser Woche weiter?

Nach einem verhaltenen Wochenstart mit Abgaben am Montag brach der Markt am Dienstag dynamisch nach oben aus und erreichte ein neues Rekordhoch. Tags darauf gelang erstmals der Anstieg über die ...





