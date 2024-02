Hannover Rueck-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Hannover Rück Aktie bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2,25 %, was 2,45 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus und erhält die Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Hannover Rück in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer positiven Stimmung unter den Marktteilnehmern führte. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung, da auch die Aufmerksamkeit der Anleger zunimmt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Hannover Rück beträgt derzeit 15, während vergleichbare Unternehmen in der Versicherungsbranche durchschnittlich ein KGV von 23 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die Hannover Rück Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI von 34,21) als auch auf etwas längerfristiger Basis (RSI25 von 45,76). Daher erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.