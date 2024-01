Hannover Rueck-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Die Hannover Rück notiert derzeit bei 225,8 EUR und liegt damit um +4,16 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +11,69 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich eine erhöhte Diskussionsintensität feststellen, was auf eine positive Stimmung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite der Hannover Rück liegt bei 2,25 Prozent, was 2,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Versicherungsbranche liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht", da die Aktie im Vergleich zu anderen Investments als unrentabel erscheint.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Hannover Rück beträgt aktuell 15,77 und liegt damit 34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Versicherungsbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine positive Bewertung auf dieser Stufe erhält.