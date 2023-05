Hannover Rueck: Analysten sehen Kursziel bei 197,57 EUR

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie von Hannover Rueck um +1,08% zu. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte der Wert damit ein Plus von +0,10% verzeichnen und befindet sich aktuell in einer neutralen Phase.

Die Bankanalysten sind sich jedoch weitgehend einig: Das mittelfristige Kursziel für Hannover Rueck beträgt 197,57 EUR. Dies würde einem Kurspotenzial von +0,37% entsprechen. Allerdings gibt es auch einige skeptische Stimmen unter den Experten.

So empfehlen derzeit sieben Analysten die Aktie zum Kauf, während acht weitere eine neutrale Haltung einnehmen (“halten”). Drei Experten raten hingegen dazu, die Anteile abzustoßen (“Verkauf”). Insgesamt überwiegen aber optimistische Stimmen mit einem Anteil von +56%.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,72.

Zusammengefasst:

– Hannover Rueck legt um +1,08% zu

–...