Hannover Rueck: Analysten sehen Kursziel bei 197,57 EUR

Die Aktie von Hannover Rueck konnte sich in den letzten Tagen positiv entwickeln und erreichte gestern an der Börse ein Kursminus von lediglich -0,71%. Summiert man die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage auf, so ergibt sich daraus ein Gewinn von +2,12%.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt aktuell bei 197,57 EUR. Die Bankanalysten sind sich hierbei größtenteils einig und sehen somit ein Potenzial von +1,19% für Investoren. Allerdings gibt es auch Stimmen unter den Experten, welche diese Einschätzung nicht teilen.

Insgesamt haben sieben Analysten die Hannover Rueck als starken Kauf bewertet und weitere sieben als kaufenswert eingestuft. Acht Experten positionieren sich neutral mit einem “halten”-Rating und drei Analysten empfehlen einen Verkauf.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Der Anteil der...