Hannover Rueck: Analysten sehen Kurspotenzial von fast 2%

Die Aktie von Hannover Rueck hat in der letzten Woche eine positive Kursentwicklung verzeichnet und am gestrigen Tag weitere +3,06% zugelegt. Die Meinung der Bankanalysten ist einheitlich: Das mittelfristige Kursziel liegt bei 206,04 EUR, was einem Potenzial von fast 2% entspricht.

• Hannover Rueck steigt um +3,06%, über die Woche hinweg beträgt das Plus +2,72%

• Mittelfristiges Kursziel bei 206,04 EUR

• Nach Guru-Rating bleibt die Bewertung konstant bei 3,67

Insgesamt sieben Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und sechs Experten bewerten sie als “Kauf”. Sieben weitere Experten empfehlen mit “halten” eine neutrale Haltung gegenüber dem Wertpapier. Lediglich vier Analysten sprechen sich für einen Verkauf aus. Das Guru-Rating bleibt unverändert auf dem Niveau von vorher (“Guru-Rating ALT”).

Der Markt zeigt sich aktuell...