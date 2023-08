Hannover Rueck: Analysten sehen Kurspotenzial von +2,84%

Die Aktie von Hannover Rueck hat in der vergangenen Handelswoche eine insgesamt neutrale Entwicklung hingelegt. Am gestrigen Tag verzeichnete sie einen Rückgang um -0,13%. Doch trotzdem sind die Bankanalysten optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 199,92 EUR, was einem Potenzial von +2,84% entspricht.

• Hannover Rueck: Gestern mit -0,13%

• Mittelfristiges Kursziel bei 199,92 EUR (+2,84%)

• 7 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie

Derzeit empfehlen sieben der befragten Analysten den Kauf der Hannover-Rueck-Aktie. Sechs weitere halten sie für kaufenswert und insgesamt acht Experten haben sich für eine “Halten”-Bewertung ausgesprochen. Lediglich drei Analysten raten zum Verkauf. Insgesamt ergibt das ein positives Bild mit einem Anteil an optimistischen Meinungen von +54,17%.

Das bewährte Trend-Indikator...