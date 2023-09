Hannover Rueck: Analysten prognostizieren Kursziel von 206,04 EUR

Die Aktie des Rückversicherers Hannover Rueck wird derzeit nach Meinung von Bankanalysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 206,04 EUR mit einem potenziellen Kursanstieg um +2,35%.

• Hannover Rueck verzeichnet am 08.09.2023 eine positive Entwicklung von +0,15%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,67

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +54,17%

In den letzten fünf Handelstagen hat die Aktie von Hannover Rueck einen Anstieg um +3,20% erfahren und gestern sogar ein Plus von +0,15% verzeichnet. Die Stimmung am Markt scheint gegenwärtig also positiv zu sein.

Dennoch sind nicht alle Experten hinsichtlich eines möglichen Anstiegs auf das genannte Kursziel einer Meinung – einige sehen eher einen Verkauf als lohnenswert an.

Zusammenfassend ist festzuhalten: Mit dem aktuellen Standpunkt liegt das Potenzial...