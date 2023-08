Hannover Rueck: Analysten prognostizieren Kursziel von 199,92 EUR

Nach Ansicht von Analysten ist die Hannover Rueck-Aktie derzeit nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 199,92 EUR und somit um +3,02% über dem aktuellen Preis.

• Am 23.08.2023 lag die Aktienentwicklung bei -0,31%

• Das Kurspotenzial beträgt +3,02%

• Laut Guru-Rating bleibt das Rating unverändert bei 3,71

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Hannover Rueck an der Börse eine negative Entwicklung von -0,31%. In den letzten fünf Handelstagen war ein Rückgang von insgesamt -1,22% zu verzeichnen. Diese Veränderungen lassen darauf schließen, dass der Markt gegenwärtig relativ pessimistisch eingestellt ist.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für Hannover Rueck wurde durchschnittlich von Bankanalysten auf 199,92 EUR festgelegt. Sollten sich diese Analyseergebnisse als zutreffend erweisen würde dies ein...