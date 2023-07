Hannover Rueck: Analysten prognostizieren Kurspotenzial von +7,60%

Die Hannover Rueck Aktie ist derzeit unterbewertet und bietet Investoren ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +7,60%. Am gestrigen Handelstag legte die Aktie um 0,13% zu. In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete sie jedoch einen negativen Trend von -3,47%.

Das aktuelle Kursziel für Hannover Rueck beträgt 201,96 EUR. Von insgesamt 25 Bankanalysten empfehlen sieben die Aktie als starken Kauf und weitere sieben geben ein “Kauf”-Rating ab. Die Mehrheit (acht Experten) beurteilt das Unternehmen neutral mit einem “halten”-Rating und drei Analysten raten zum Verkauf.

Das Guru-Rating verbesserte sich auf 3,72 nach zuvor ebenfalls 3,72. Trotz des schwachen Trends bleibt eine überwiegende optimistische Einschätzung der Bankanalysten bestehen (56%).