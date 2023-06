Hannover Rueck: Analysten prognostizieren ein Kurspotenzial von +4,91%

Die Aktie von Hannover Rueck konnte am 28.06.2023 eine positive Kursentwicklung von +1,13% verzeichnen und erzielte damit innerhalb einer Handelswoche ein Plus von insgesamt +0,86%. Die Stimmung am Markt scheint derzeit neutral zu sein.

Allerdings sind sich die Bankanalysten einig: Das wahre mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 201,96 EUR – das entspricht einem Potenzial von +4,91% gegenüber dem aktuellen Kurs. Während sieben Analysten die Aktie als “starken Kauf” empfehlen und weitere sieben das Rating “Kauf” vergegeben haben, halten acht Experten die Position “halten”. Nur drei Analysten raten zum Verkauf.

Das Guru-Rating für Hannover Rueck liegt nun bei 3,72 nach zuvor ebenfalls 3,72.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die jüngste positive Entwicklung des Kurses hat dazu geführt, dass zahlreiche Experten weiterhin...