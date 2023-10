Hannover Rueck: Analysten mit optimistischer Einschätzung - Kursziel bei 206,04 EUR

Die Aktie von Hannover Rueck verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -0,10%. In den letzten fünf Handelstagen lag das Ergebnis jedoch bei +0,48%, was auf eine relative Neutralität des Marktes hindeutet.

Allerdings sind die Bankanalysten anderer Meinung und halten die Aktie für unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 206,04 EUR, was einem Investitionsanstieg von -0,61% entspricht. Von den derzeit siebzehn Analysten empfehlen sieben einen starken Kauf und sechs ein Kauf-Rating für Hannover Rueck. Sieben Experten haben sich weitgehend neutral positioniert und vier empfehlen einen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,67. Die positive Einschätzung der Mehrheit der Analysten lässt auf zumindest moderate Gewinne in Zukunft hoffen.

Zusammenfassung:

– Aktueller Kurs: -0,10%

–...