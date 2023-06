"Hannover Rueck: Analysten Prognostizieren ein Kursplus von 5,27% - Zielpreis bei 201,96 EUR"

Hannover Rueck konnte gestern eine positive Entwicklung am Finanzmarkt verzeichnen und liegt damit in den vergangenen fünf Handelstagen bei einem neutralen Trend. Doch was sagen die Bankanalysten zu der aktuellen Lage? Im Durchschnitt sind sich diese einig: Hannover Rueck hat mittelfristiges Kurspotential von +5,27%. Das aktuelle Kursziel beläuft sich auf 201,96 EUR.

Konkret empfehlen momentan 7 Analysten einen starken Kauf der Aktie und weitere 7 Analysten bewerten sie als kaufenswert. Weitgehend neutral stehen dazu 8 Experten und nur noch drei Analysten vertreten die Meinung einer Verkaufsempfehlung. Insgesamt betrachtet ergibt sich dadurch ein Anteil von +56,00% an optimistischen Einschätzungen.

Zusätzlich kann das Guru-Rating mit dem Wert “3,72” positiv hervorgehoben werden.