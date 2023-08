Hannover Rueck: Analysen zufolge aktuell unterbewertet – Kursziel bei 199,92 EUR

Die Aktien von Hannover Rueck verzeichneten gestern an der Börse ein Plus von +1,47%. Damit ist in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +1,74% zu sehen. Der Finanzmarkt scheint somit relativ optimistisch eingestellt.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt laut Bankanalysten bei 199,92 EUR. Sollten diese Einschätzungen eintreffen, eröffnet das Investoren ein Potenzial von +1,82%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung aufgrund des positiven Trends der jüngsten Kursentwicklung.

Aktuell empfehlen sieben Experten den Kauf der Aktie und sechs weitere stufen sie als “Kauf” ein. Acht Experten halten sich neutral und drei raten zum Verkauf. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,71.

Eine insgesamt positive Einschätzung mit einem Anteil optimistischer Analystenaussagen von rund...