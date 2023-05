Hannover Rueck: Aktuelle Bewertung nicht angemessen - Kursziel bei 197,57 EUR

Die Hannover Rueck-Aktie wird von Analysten derzeit unzureichend bewertet. Das Kurspotenzial beträgt +2,63% des aktuellen Preises.

• Am 12.05.2023 stieg die Hannover Rueck um +0,29%

• Das mittelfristige Kursziel ist bei 197,57 EUR

• Die Bewertung “Guru-Rating” bleibt mit einem Wert von 3,72 erhalten

Am gestrigen Tag konnte Hannover Rueck am Finanzmarkt einen Anstieg von +0,29% verzeichnen und erreichte damit in den letzten fünf Handelstagen und somit einer vollständigen Handelswoche eine Summe von +1,82%. Der Markt scheint gegenwärtig relativ optimistisch zu sein.

Es stellt sich jedoch die Frage ob auch die Bankanalysten diese Entwicklung vorhergesehen haben? Die Stimmungslage unter ihnen ist jedenfalls klar definiert.

Das aktuelle Kursziel für Hannover Rueck liegt bei 197,57 EUR.

Im Durchschnitt halten Bankanalysten die...