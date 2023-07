Hannover Rueck: Aktienkurs und Analystenmeinungen

Die Hannover Rueck-Aktie wird von Analysten derzeit als unterbewertet eingeschätzt. Das Kursziel liegt bei 201,96 EUR, was einem Potenzial von +4,40% entspricht.

• Am 20.07.2023 legte die Hannover Rueck um +1,34% zu.

• Das aktuelle Kursziel beträgt 201,96 EUR.

• Laut dem Guru-Rating hat die Aktie nun einen Wert von 3,72.

Gestern konnte das Unternehmen an der Börse ein Plus von +1,34% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen stieg der Wert sogar um +1,87%, was auf eine relative Markt-Optimismus hindeutet.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten besagt jedoch etwas anderes: Die Mehrheit geht davon aus, dass das mittelfristige Kursziel bei 201,96 EUR liegt – ein potentieller Zuwachs von +4,40%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell empfehlen sieben...