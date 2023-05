Hannover Rueck: Aktienkurs bei 197,57 EUR

Nach Ansicht von Analysten ist die Hannover Rueck-Aktie derzeit nicht angemessen bewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt um -0,82% unter dem aktuellen Kurs.

• Am 29.05.2023 stieg der Hannover Rueck-Kurs um +1,12%

• Das durchschnittliche Kursziel für die Hannover Rueck-Aktie beträgt 197,57 EUR

• Der Guru-Rating-Wert bleibt bei 3,72

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Hannover Rueck-Aktie an den Finanzmärkten ein Plus von +1,12%. Insgesamt erreichte sie in den vergangenen fünf Handelstagen eine Steigerung von +1,55%. Aus diesem Grund scheint der Markt momentan recht optimistisch zu sein.

Ob dieser Verlauf jedoch auch von den Bankanalysten erwartet wurde? Die Stimmung jedenfalls ist klar positiv.

Das aktuelle mittelfristige Ziel für die Hannover Rueck-Aktie beträgt 197,57 EUR.

Die Bankanalytiker sind sich im Durchschnitt...