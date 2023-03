Hannover Rueck Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Kurs der Aktie Hannover Rueck steht am 07.03.2023, 06:07 Uhr an der heimatlichen Börse Xetra bei 182.4 EUR. Der Titel wird der Branche "Rückversicherung" zugerechnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Hannover Rueck auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Hannover Rueck beträgt das aktuelle KGV 15,77. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Versicherung" haben im Durchschnitt ein KGV von 17,76. Hannover Rueck ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Hannover Rueck. Es gab insgesamt 11 positive und drei negative Tage. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Hannover Rueck daher eine "Buy"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Buy"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Buy" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Hannover Rueck von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Dividende: Derzeit schüttet Hannover Rueck niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Versicherung. Der Unterschied beträgt 92,47 Prozentpunkte (2,5 % gegenüber 94,97 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

Sollten Hannover Rueck Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Hannover Rueck jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Hannover Rueck-Analyse.

Hannover Rueck: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...