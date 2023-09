Hannover Rueck: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 206,04 EUR

Die Aktien von Hannover Rueck haben in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +8,01% hingelegt und damit am gestrigen Tag ein Plus von weiteren +3,27%. Die Marktstimmung scheint derzeit optimistisch zu sein. Das mittelfristige Kursziel für Hannover Rueck liegt laut Bankanalysten bei 206,04 EUR und somit um -2,72% vom aktuellen Kurs entfernt.

• Am 18.09.2023 stieg die Hannover-Rueck-Aktie um +3,27%

• Mittelfristiges Kursziel der Analysten: 206,04 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 3,67

Obwohl einige Analysten nach wie vor skeptisch sind und einen Verkauf empfehlen würden, sehen die meisten Experten Potenzial in der Aktie. Insgesamt halten sieben Analysten das Papier für einen starken Kauf und sechs setzen auf “Kaufen”. Sieben weitere bewerten die Aktie neutral mit “Halten”.

Das Guru-Rating bleibt...