Hannover Rueck: Aktie unterbewertet mit Kursziel 201,96 EUR

Die Hannover Rueck-Aktie ist derzeit nach Ansicht von Analysten nicht adäquat bewertet. Demnach liegt das wahre Kursziel bei einer Entfernung von +5,90% vom aktuellen Kurs entfernt.

• Hannover Rueck verzeichnete am 13.07.2023 ein Plus von +1,68%

• Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt laut Analysten 201,96 EUR

• Der neue Guru-Rating-Wert beläuft sich auf 3,72 nach zuvor ebenfalls 3,72

Gestern konnte die Hannover Rueck-Aktie an der Börse ein Plus von +1,68% verbuchen und summierte damit die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage – also eine komplette Handelswoche – auf einen Anstieg um +1,79%. Somit scheint der Markt aktuell relativ optimistisch gestimmt zu sein.

Ob diese Entwicklung allerdings den Erwartungen der Bankanalysten entspricht? Die Stimmungslage ist jedenfalls eindeutig.

Das gegenwärtige...