Hannover Rueck: Aktie unterbewertet - Kursziel 201,96 EUR

Hannover Ruecks Aktienkurs ist nach Meinung von Analysten derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kurspotenzial beträgt +7,23% im Vergleich zum aktuellen Wert.

• Hannover Rueck verzeichnete am 23.06.2023 einen Rückgang von -1,31%

• Das mittelfristige Kursziel für die Hannover Rueck-Aktie liegt bei 201,96 EUR

• Guru-Rating von Hannover Rueck beträgt nun 3,72 nach zuvor auch 3,72

Am gestrigen Handelstag fiel der Aktienpreis von Hannover Rueck um -1,31%. In den letzten fünf Tagen ergibt sich ein Rückgang von insgesamt -1,26%, was auf eine relativ pessimistische Marktstimmung hinweist.

Obwohl diese Entwicklung nicht unbedingt überraschend war – zumindest aus Sicht der Bankanalysten – zeigt sie doch deutlich die Stimmung des Marktes an.

Das aktuelle Kursziel für Hannover Ruecks Aktie liegt bei 201,96 EUR und somit gemäß dem...