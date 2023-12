Hannover Rueck Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Die technische Analyse der Hannover Rueck-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 199,06 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 216,3 EUR weicht daher um +8,66 Prozent ab, was charttechnisch gesehen als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 213,08 EUR, was einer Abweichung des letzten Schlusskurses um +1,51 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auf kurze Sicht eine "Neutral"-Bewertung.

Von fundamentaler Seite betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Hannover Rueck-Aktie einen Wert von 15 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Versicherungsbranche, die durchschnittlich ein KGV von 23 aufweisen, erscheint die Aktie unterbewertet. Daher erhält sie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende liegt Hannover Rueck mit einer Ausschüttung von 2,4 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt (4,77 %) niedriger. Dies ergibt eine Differenz von 2,36 Prozentpunkten und führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Hannover Rueck besonders positiv diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen überwogen. In den letzten Tagen lag jedoch das Interesse vor allem bei negativen Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung im Anleger-Stimmungsbarometer erhält.