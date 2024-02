Hannover Rueck Aktie: Der nächste starke Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Die Hannover Rueck-Aktie wird in einer technischen Analyse bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 207,33 EUR, während der aktuelle Kurs bei 236,2 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +13,92 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 223,93 EUR über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +5,48 Prozent ergibt. Daher erhält die Hannover Rueck-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating und insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Hannover Rueck festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch hinsichtlich der Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Hannover Rueck für diese Stufe daher ein "Neutral".

Die Dividendenpolitik von Hannover Rueck wird kritisch betrachtet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 2 liegt, was eine negative Differenz von -2,41 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Versicherungsbranche bedeutet. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Im fundamentalen Bereich wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, das derzeit bei 15 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Hannover Rueck 15,77 Euro zahlt, was 32 Prozent weniger ist als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Aufgrund des unterbewerteten Titels wird Hannover Rueck daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.