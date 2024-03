Hannover Rueck Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Der Aktienkurs von Hannover Rueck hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor sehr positiv entwickelt. Mit einer Rendite von 34,23 Prozent liegt das Unternehmen deutlich über dem Sektor-Durchschnitt von 12,79 Prozent. Auch im Vergleich zur Versicherungsbranche, in der eine mittlere Rendite von 12,79 Prozent erzielt wurde, konnte Hannover Rueck mit 21,44 Prozent überzeugen. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen überaus positiv für Hannover Rueck. An 12 Tagen war das Stimmungsbarometer grün, was auf eine überwiegend positive Diskussion hindeutet. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und nur an zwei Tagen zeigten sich die Anleger neutral eingestellt. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren die Themen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Allerdings haben tiefere Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Trotzdem erhält Hannover Rueck auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Hannover Rueck derzeit eine Dividendenrendite von 2,25 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,69 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur Versicherungsbranche.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Hannover Rueck als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 15,77 liegt das Unternehmen insgesamt 38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 25,3 im Segment "Versicherung". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung.