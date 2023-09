Hannover Rueck-Aktie ist laut Experten unterbewertet und das wahre Kursziel liegt bei 206,04 EUR

• Hannover Rueck legte am 14.09.2023 um +1,90% zu

• Das mittelfristige Kursziel der Aktie beträgt 206,04 EUR

• Das Guru-Rating von Hannover Rueck bleibt mit 3,67 unverändert

Die Trendentwicklung von Hannover Rueck am gestrigen Tag betrug positive +1,90%, was die gesamten Gewinne in den letzten fünf Handelstagen auf einen positiven Wert von +6,58% anhebt. Dies zeigt eine relative Marktoptimismus.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Aktie von Hannover Rueck liegt bei stattlichen 206,04 EUR. Bankanalysten sind sich einig darüber und schlagen damit einen möglichen Rückgang um -1,42% des aktuellen Marktpreises vor.

Einige Analysten jedoch teilen diese Einschätzung nicht nach dem jüngsten Aufwärtstrend der Aktie.

Zum jetzigen Zeitpunkt bewerten sieben Analysten die Aktien als stark kaufenswert und sechs weitere als...