Hannover Rueck Aktie: Das ist ein Hammer

Hannover Rueck, ein Unternehmen der Versicherungsbranche, hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 38,96 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien in der Branche nur um 19,75 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von 19,21 Prozent für Hannover Rueck bedeutet. Auch im Finanzsektor hat das Unternehmen mit einer Rendite von 33,88 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 5,08 Prozent abgeschnitten. Beide Überperformances führen zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Im Bereich der Dividenden schneidet Hannover Rueck im Vergleich zur Branche schlechter ab. Die Dividendenrendite beträgt nur 2,4 Prozent, während der Durchschnitt in der Versicherungsbranche bei 4,14 Prozent liegt. Dieser Unterschied von 1,74 Prozentpunkten führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik.

Aus charttechnischer Sicht hat die Hannover Rueck-Aktie sowohl eine gute als auch eine neutrale Bewertung erhalten. Der aktuelle Schlusskurs von 206,9 EUR liegt 8,04 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage und wird daher positiv bewertet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs jedoch nur um 1,18 Prozent darüber, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen in den sozialen Medien abgegeben. Die Auswertung der Kommentare deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als gut einzustufen ist. Allerdings wurden auch 4 negative Signale festgestellt, weshalb wir eine Schlecht-Empfehlung abgeben. Insgesamt ergibt sich jedoch eine positive Bewertung der Anleger-Stimmung.