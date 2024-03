Hannover Rueck Aktie: Wohin geht die Reise?

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Die Aktie von Hannover Rueck wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf 232,56 EUR geschätzt, was einer Abweichung von -3,78% vom aktuellen Kurs entspricht.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 13.03.2024 verzeichnete Hannover Rueck einen Anstieg von +0,42% an der Börse. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich jedoch eine Gesamtveränderung von -0,29%. Dies lässt darauf schließen, dass der Markt derzeit relativ neutral gestimmt ist.

Expertenmeinungen

Die Bankanalysten haben im Durchschnitt ein mittelfristiges Kursziel von 232,56 EUR für die Aktie von Hannover Rueck festgelegt. Dies würde Investoren ein mögliches Kursrisiko von -3,78% eröffnen. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung, da die jüngste Kursentwicklung einen neutralen Trend aufweist.

Bewertungen der Analysten

Aktuell vertreten 6 Analysten die Ansicht, dass die Aktie von Hannover Rueck als “starker Kauf” einzustufen ist. Weitere 6 Analysten sind optimistisch und empfehlen die Aktie zum Kauf. 7 Experten halten die Aktie für “halten”, während 5 Analysten der Meinung sind, dass die Aktie zum “Verkauf” steht. Insgesamt sind also noch 50,00% der Analysten optimistisch gestimmt.

Guru-Rating

Zusätzlich zu den Analystenmeinungen wird das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” berücksichtigt. Dieses hat zuvor als “Guru-Rating ALT” eingestuft und unterstützt die positive Einschätzung der Aktie.

Insgesamt zeigen die Expertenmeinungen und der Trend-Indikator, dass die Aktie von Hannover Rueck derzeit von vielen Analysten als unterbewertet angesehen wird, und trotz der neutralen Marktentwicklung besteht noch immer ein gewisses Optimismus bezüglich des Kurspotenzials.

