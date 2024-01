Hannover Rueck Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierzu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Hannover Rück wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 18,81 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Hannover Rück-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Aus technischer Sicht ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 199,8 EUR für den Schlusskurs der Hannover Rück-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 222,4 EUR, was einem Unterschied von +11,31 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert. Hier liegt der letzte Schlusskurs (213,83 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,01 Prozent), was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Hannover Rück liegt derzeit bei 15,77 Euro. Im Branchenvergleich ist dies 33 Prozent weniger als der Durchschnittswert von 23 Euro. Daher wird die Hannover Rück auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte die Hannover Rück eine Performance von 20,42 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt um 45,79 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -25,37 Prozent im Branchenvergleich. Im Sektorvergleich lag die Hannover Rück um 6,91 Prozent über dem Durchschnittswert. Durch die Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich erhält die Hannover Rück in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.