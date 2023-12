Hannover Rueck Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Die Dividendenrendite von Hannover Rueck beträgt derzeit 2,4 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt (2,78) liegt. Die Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher neutral. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 15,77, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies lässt sie preisgünstiger erscheinen und wird daher auf Grundlage fundamentaler Kriterien als "gut" eingestuft. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bezüglich Hannover Rueck weisen auf eine neutrale Einschätzung hin, da die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung durchschnittlich sind. Der Relative Strength Index (RSI) von Hannover Rueck zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird sie in diesem Punkt als "gut" bewertet.

